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Россиянам рассказали, как выявить недолив бензина на АЗС
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россиянам рассказали, как выявить недолив бензина на АЗС

Юлия Курганова

Общество

Покупатель может проверить объем розданного топлива на АЗС при помощи специального мерника. Об этом рассказал директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталий Маслов.

— Говоря про недолив, на каждой АЗС, не только нашей, должен быть поверенный мерник. Если клиент хочет проверить, он может попросить и ему нальют мерник с любого пистолета, и объем розданного топлива на колонке должен совпадать с тем, что находится в мернике, — пояснил он.

Также эксперт прокомментировал мнение, что бензин Аи-92 безопаснее из-за отсутствия большого количества присадок, которые потенциально вредны для машин. Маслов посоветовал выполнять рекомендации автопроизводителей. Так, если для конкретного транспортного средства рекомендуется использовать бензин с октановым числом не ниже 95, то нужно заливать именно его, передает РИА Новости.

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