Завершилось подключение ангиографов к ЕРИС в столичных больницах

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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В Москве завершилось подключение ангиографических комплексов к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС). Всего к системе подключили 53 ангиографических комплекса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ангиографические исследования представляют собой диагностику сердечно-сосудистой системы, а впервые ангиограф к ЕРИС подключили в городской клинической больнице имени Ф.И. Иноземцева в июне этого года.

По словам Раковой, на данный момент все ангиографические комплексы, позволяющие определять болезни сердечно-сосудистой системы, подключены к ЕРИС.

— Результаты всех ангиографических исследований поступают в единый цифровой архив: медицинское изображение, описание и протокол можно получить в день проведения операции, — уточнила заммэра.

Она добавила, что теперь врачи смогут быстрее получать информацию об истории болезни, оптимизировать планирование операций. Кроме того, медикам удастся сократить время вмешательства и минимизировать риски для пациента.

Так, ЕРИС позволяет проводить дистанционные консультации на новом уровне. Теперь во время телеконференций все эксперты могут получать доступ к изображению как одновременно с рассказчиком, так и заранее, до начала консультации, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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