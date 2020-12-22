Россиян предупредили о возможном подорожании мобильной связи в 2021 году

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В 2021 году стоимость мобильной связи и домашнего интернета в России может существенно вырасти. Такие прогнозы строят профильные эксперты.

По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, в следующем году россиянам придется платить за сотовую связь на 10-12 процентов больше, чем в этом. Подорожание тарифов рискует стать следствием растущего объема потребления интернет-трафика абонентами. Ежегодно он увеличивается на 50-60 процентов, что в свою очередь требует от операторов наращивать емкости сетей. Чтобы это сделать, приходится закупать импортное оборудование, а оно, по словам специалиста, также подорожало из-за валютного скачка.

Помимо колебаний на рынках и необходимости строить сети, на стоимость связи влияет то, что операторам приходится исполнять требования нормативно-правовых актов. В следующем году их обяжут не только выполнять положения «закона Яровой», но и проект «Доступный интернет» (предоставление бесплатного доступа к социально-значимым ресурсам, — прим. «ВМ»). Расходы на реализацию этой задачи падут на плечи операторов, считает Кусков.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин выразил мнение, что цены на мобильную связь в следующем году взлетят еще сильнее — на 15 процентов. К уже озвученным причинам подорожания тарифов эксперт добавил сокращение доходов операторов от роуминга. Об этом пишут «Известия».

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