Участок БКЛ метро «ЦСКА» — «Деловой центр» заработал в штатном режиме

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Все станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена работают в штатном режиме. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте «Московский транспорт» во вторник, 22 декабря.

— Изменилась схема движения на Солнцевской линии (8А): теперь поезда курсируют от «Рассказовки» до «Делового центра», — уточнили в сообщении.

Ранее сообщалось, что участок БКЛ метро от «ЦСКА» до «Делового центра» будет открыт 22 декабря.

Все станции Большой кольцевой линии (11) работают в штатном режиме. Приятных поездок! — Московское метро (@MetroOperativno) December 22, 2020

Специалисты закрыли участок для подготовки к открытию новых станций БКЛ «Карамышевская» и «Мневники». Чтобы грамотно внедрить их в транспортную сеть, пассажирское движение решили приостановить.

Открытие новых станций позволит почти 40 тысячам москвичей экономить на поездке по 40 минут.

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