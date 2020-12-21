Участок БКЛ московского метро от «ЦСКА» до «Делового центра» откроется с 22 декабря

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Участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена от «ЦСКА» до «Делового центра» откроют на день раньше. Он начнет свою работу с утра во вторник, 22 декабря. Бесплатные автобусы КМ в понедельник будут работать до ночи. Об этом сообщило Мосметро в своем Тwitter-аккаунте.

— На день раньше откроем участок «ЦСКА» — «Деловой центр» Большой кольцевой линии (11). С открытия метро во вторник, 22 декабря, станции «Хорошевская» и «Шелепиха» будут работать в штатном режиме. Изменилась схема движения на Солнцевской линии (8А): поезда продолжат курсировать от «Рассказовки» до «Делового центра», — сообщила пресс-служба Мосметро.

Ранее специалисты закрыли участок для подготовки к открытию новых станций БКЛ «Карамышевская» и «Мневники». Чтобы грамотно внедрить их в транспортную сеть, пассажирское движение решили приостановить.

Открытие новых станций позволит почти 40 тысячам москвичей экономить на поездке по 40 минут.

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