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Путин сохранил тарифы на соцcтрахование от несчастных случаев до 2023 года
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин сохранил тарифы на соцcтрахование от несчастных случаев до 2023 года

Ростислав Зубков

Закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, сохраняющий все тарифы на обязательное страхование от несчастных случаев до 2023 года. Документ появился на портале правовой информации.

Согласно федеральному закону, на ближайшие три года будет сохраняться действие 32 страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев, которые могут иметь место на производстве либо связаны с профессиональными заболеваниями. Страховка от 0,2 до 8,5 процента предоставляется в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска и добавляется к суммам выплат и других вознаграждений.

Помимо этого, для предприятий и ИП, которые задействуют труд инвалидов, сохраняется льгота по уплате страховых взносов. Таким образом, они смогут следующие минимум три года платить взносы в размере 60 процентов от установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных — инвалидов I, II и III групп.

По оценкам правительства РФ, общая сумма издержек на эти обязательства в следующем году составит 111,3 миллиарда рублей, в 2022-м — 115,9 миллиарда, а в 2023-м — 120,8 миллиарда.

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