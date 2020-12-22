Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жириновский предложил переименовать вытрезвители в «приюты для уставших»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Жириновский предложил переименовать вытрезвители в «приюты для уставших»

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать вытрезвители в России в «приюты для уставших». Об этом во вторник, 22 декабря, он написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что с таким названием у учреждений не будет негативной коннотации.

— Это правильно, потому что до 50 тысяч человек мы теряем в год — замерзают и погибают на улицах. Правда, мы бы предложили другое название, без негативной коннотации. Например, приют для уставших, — написал Жириновский.

Ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о возвращении вытрезвителей. Депутаты проголосовали за эту инициативу 22 декабря. Инициатива вступает в силу с 1 января 2021 года.

Читайте также: Жириновский назвал способ снизить цены на продукты питания в России

ГосдумавытрезвителиВладимир Жириновский
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкусней, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фейку — фейковая смерть

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Героев нет в отечестве своем

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Люди, берегите печень

Все мнения
О проекте