Жириновский предложил переименовать вытрезвители в «приюты для уставших»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать вытрезвители в России в «приюты для уставших». Об этом во вторник, 22 декабря, он написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что с таким названием у учреждений не будет негативной коннотации.

— Это правильно, потому что до 50 тысяч человек мы теряем в год — замерзают и погибают на улицах. Правда, мы бы предложили другое название, без негативной коннотации. Например, приют для уставших, — написал Жириновский.

Ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о возвращении вытрезвителей. Депутаты проголосовали за эту инициативу 22 декабря. Инициатива вступает в силу с 1 января 2021 года.

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