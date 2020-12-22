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Более 90 тысяч ипотечных договоров зарегистрировали в Москве с начала года
Фото: pixabay.com

Более 90 тысяч ипотечных договоров зарегистрировали в Москве с начала года

Виктория Родимкина

Город

В столице с начала 2020 года было зарегистрировано свыше 90 тысяч ипотечных договоров, что на 15 процентов превышает показатели прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Москве.

— Всего с начала года зарегистрировано 91 211 ипотечных договоров — на 15 процентов больше, чем за 11 месяцев прошлого года, когда было зарегистрировано 79 444 договоров, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ноябре этого года было заключено 11 440 договоров ипотечного жилищного кредитования, что в 1,5 раза больше, чем в ноябре 2019 года.

Глава Управления Игорь Майданов уточнил, что в столице на рынке жилищного ипотечного кредитования был зафиксирован один из рекордных показателей.

— Подобный рост числа регистраций во второй половине года прежде всего обеспечен реализацией программы льготного кредитования жилья в новостройках, — цитирует главу ведомства агентство городских новостей «Москва».

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