Жилой комплекс в Коммунарке построят по квартальному принципу

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, поселение Сосенское, квартал № 150 Карта всех событий

Жилой многосекционный дом с подземным паркингом возведут в поселении Сосенском в Коммунарке. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 22 декабря.

Он отметил, что общая площадь комплекса составит около 43 тысяч квадратных метров. Комплекс будет иметь несколько секций переменной этажности. Они будут располагаться по принципу квартальной застройки.

— В качестве облицовки будет использоваться керамогранит четырех оттенков и плитка «под кирпич», для кондиционеров предусмотрены металлические корзины, — сказал архитектор.

По его словам, первые этажи будут нежилыми, там будут находиться входные группы. Двор благоустроят, также организуют подземный паркинг, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

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