Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жилой комплекс в Коммунарке построят по квартальному принципу
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Жилой комплекс в Коммунарке построят по квартальному принципу

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, поселение Сосенское, квартал № 150Карта всех событий

Жилой многосекционный дом с подземным паркингом возведут в поселении Сосенском в Коммунарке. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 22 декабря.

Он отметил, что общая площадь комплекса составит около 43 тысяч квадратных метров. Комплекс будет иметь несколько секций переменной этажности. Они будут располагаться по принципу квартальной застройки.

— В качестве облицовки будет использоваться керамогранит четырех оттенков и плитка «под кирпич», для кондиционеров предусмотрены металлические корзины, — сказал архитектор.

По его словам, первые этажи будут нежилыми, там будут находиться входные группы. Двор благоустроят, также организуют подземный паркинг, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Читайте также: Новый торговый центр появится на востоке Москвы

жилой домстроительствоКоммунарка
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Глазков
Михаил Глазков

Диаметры будут комфортнее

Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкуснее, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фейку — фейковая смерть

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Героев нет в отечестве своем

Все мнения
О проекте