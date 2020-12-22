Минобороны России раскрыло новые данные о скорости «Авангарда»

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Министерство обороны России обнародовало новую информацию о скорости полета гиперзвукового блока ракетного комплекса «Авангард». Эти сведения содержатся в «Основных итогах деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012–2020 годах».

Как следует из документа, блок разгоняется до 28 Махов, что эквивалентно примерно 7,5 километра в секунду. Об этом пишет РИА Новости.

Отметим, что один Мах — это число, характеризующее скорость звука в определенной среде. Показатель меняется в зависимости от высоты по отношению к земле, поскольку воздух у поверхности плотнее, чем на высоте. Так, у самой земли один Мах составляет 340 метров в секунду.

В конце 2018 года российские власти сообщали, что на испытаниях «Авангард» разогнался до примерно 27 Махов.

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