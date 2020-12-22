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Православный храм ХIХ века попытались продать в интернете
Фото: avito.ru

Православный храм ХIХ века попытались продать в интернете

Анастасия Волоснова

Общество

Православный храм ХIХ века попытались продать на популярном сервисе бесплатных объявлений. Владелец выставил за здание цену 450 тысяч рублей.

Православный храм Дмитрия Солунского, расположенный в селе Завалове Тульской области, планировали продать за 450 тысяч рублей. На данный момент объявление уже снято с публикации.

— Кирпичная oднoкупольная цepковь в стиле позднегo клaсcицизма, близкaя к обрaзцовым пpoeктам. Постpоeнa в 1836–1843 гг., колoкольня — 1852 г., тpaпезная с пpедтeчeнcким пpиделом — 1859−1866 гг. Закpыта не позже 1930-х годов, — указал продавец в объявлении.

Православный храм ХIХ века попытались продать в интернетеФото: avito.ru

В объявлении также сообщалось, что храм является объектом культурного наследия Тульской области регионального значения. Автор добавил, что здание церкви требует восстановления.

По предварительной информации, здание площадью 166 квадратных метров и прилегающий к нему земельный участок площадью 1345 «квадратов» принадлежат обанкротившемуся владельцу. Белевская епархия Русской православной церкви планирует оспорить продажу храма.

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