Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Президенты России и Палестины провели телефонный разговор
Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России

Президенты России и Палестины провели телефонный разговор

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с палестинским лидером Махмудом Аббасом. О том, какие темы обсудили коллеги, рассказали в Кремле.

Беседа состоялась по инициативе палестинской стороны. Политики затронули вопросы взаимодействия стран в сферах торговли, экономики, а также в гуманитарной области.

— Особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая возможные поставки в Палестину вакцин российского производства, — указано в сообщении.

Помимо этого, Путин и Аббас поговорили о проблеме урегулирования конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке. В частности, российский лидер заявил о готовности помогать в достижении «справедливого и долгосрочного решения палестино-израильского конфликта», в том числе привлекая к этому «потенциал «квартета» международных посредников».

Также президенты обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года и договорились продолжать контакты на различных уровнях.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Германия выразила готовность производить российскую вакцину от COVID-19

телефонный разговор глав государствразговор по телефонуВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Глазков
Михаил Глазков

Диаметры будут комфортнее

Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкуснее, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фейку — фейковая смерть

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Героев нет в отечестве своем

Все мнения
О проекте