Президенты России и Палестины провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с палестинским лидером Махмудом Аббасом. О том, какие темы обсудили коллеги, рассказали в Кремле.
Беседа состоялась по инициативе палестинской стороны. Политики затронули вопросы взаимодействия стран в сферах торговли, экономики, а также в гуманитарной области.
— Особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая возможные поставки в Палестину вакцин российского производства, — указано в сообщении.
Помимо этого, Путин и Аббас поговорили о проблеме урегулирования конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке. В частности, российский лидер заявил о готовности помогать в достижении «справедливого и долгосрочного решения палестино-израильского конфликта», в том числе привлекая к этому «потенциал «квартета» международных посредников».
Также президенты обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года и договорились продолжать контакты на различных уровнях.
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