Семь жилых домов построят в районе Выхино-Жулебино по программе реновации

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Академика Скрябина Карта всех событий

На юго-востоке Москвы построят семь жилых домов по программе реновации. Строительство планируют завершить в 2023 году.

В настоящее время в районе Выхино-Жулебино уже началось возведение зданий. Ведутся работы по установке стеновых панелей и монолитных конструкций домов. Здания будут рассчитаны на 902 квартиры.

— В районе Выхино-Жулебино по адресу улица Академика Скрябина, владение 3, ведется строительство семи жилых корпусов для переселения по программе реновации, — приводит Интерфакс слова руководителя Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова.

Новостройки будут односекционными. Фасады домов облицуют керамическим кирпичом и установят на них корзины под кондиционеры.

Специалисты предусмотрели расселение людей с ограниченными возможностями. Для них будут предусмотрены 14 квартир, оборудованных специальной сантехникой, широкими коридорами и жилыми проемами.

Для новостроек возведут всю необходимую инфраструктуру. На нежилых первых этажах зданий смогут разместиться магазины, салоны или секции для детей.

Прилегающую территорию озеленят, построят детские и спортивные площадки, зону отдыха и подземную автостоянку.

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