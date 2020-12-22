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Дептранс Москвы показал, как художники пишут картины Северного речного вокзала
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Дептранс Москвы показал, как художники пишут картины Северного речного вокзала

Анастасия Волоснова

Город

Московские художники представят на выставке картины Северного речного вокзала. Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале поделился процессом работы живописцев.

В Международный день художника Дептранс пригласил специалистов для работы снаружи и внутри отреставрированного Северного речного вокзала. Участники арт-группы «Сезон» сделали эскизы и продолжили работать над написанием картин из своих студий.

— В мастерских кипит работа: из-под кистей участников арт-группы «Сезон» уже появляются очертания Северного речного вокзала! — говорится в сообщении.

По словам пресс-службы ведомства, многие работы уже готовы. Выставка картин состоится в начале 2021 года.

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транспортСеверный речной вокзалискусство
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