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Актера Алексея Гуськова включили в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Актера Алексея Гуськова включили в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Ксения Монахова

Политика

Советского и российского актера Алексея Гуськова включили в перечень людей, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующее заявление опубликовано во вторник, 22 декабря, на сайте министерства культуры и информационной политики страны.

Отмечается, что 11 декабря в адрес министерства культуры поступило письмо от службы безопасности Украины на основании обращения национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны. В нем содержалась информация о включении гражданина Российской Федерации Алексея Гуськова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

— Соответствующим приказом от 21 декабря № 2415 российский актер был включен в перечень, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что процедура внесения в перечень угрожающих национальной безопасности лиц Украины осуществляется автоматически.

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актерРоссия — Украинавопросы национальной безопасности
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