Украина наложила арест на десятки судов за заходы в порты Крыма

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Украинские власти заочно арестовали несколько десятков судов за то, что те побывали в портах Крыма. Соответствующее постановление местные суды вынесли по просьбе прокуратуры так называемой «Автономной республики Крым и города Севастополь», которая входит в структуру Генпрокуратуры Украины.

Как утверждается на сайте ведомства, арест был наложен на 32 корабля. В прокуратуре не уточнили, кому они принадлежат и под каким флагом ходят, но заявили, что эти суда якобы нарушили порядок въезда и выезда на российский полуостров. Данные действия расцениваются как попытки подорвать суверенитет Украины и чреваты уголовным преследованием в отношении судовладельцев, операторов и капитанов судов, уточняют правоохранители.

Также ведомство пообещало обратиться в украинское бюро Интерпола, чтобы эти корабли были объявлены в розыск. Кроме того, будут направлены запросы властям других стран с целью фактического ареста судов.

Напомним, что в сентябре 2020 года офис генпрокурора Украины заявил об аресте 65 российских самолетов. Причиной стал их полет в Крым. Власти полуострова назвали это решение плодом больного воображения Украины.

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