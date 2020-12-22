Муж Глафиры Тархановой рассказал, как повлияли на него домашние роды актрисы

Фото: instagram.com/glafiratarhanova

Первые роды российской актрисы Глафиры Тархановой проходили очень долго и тяжело. Поэтому артистка решила, что последующих детей она будет рожать дома.

Супруг Глафиры Алексей Фаддеев присутствовал дома в момент появления наследников на свет. Он отметил, что влечение к супруге после того, как она рожала на его глазах, не пропало. Более того, актер признался, что до сих пор считает Глафиру самой красивой и желанной.

— Секс — часть супружеской жизни, он должен постоянно присутствовать. Благодаря этому у меня как раз четверо детей и родились, — цитирует слова Фаддеева «Экспресс-газета».

Он отметил, что убеждать кого-то идти по их стопам не собирается. Алексей подчеркнул, что не пропагандирует домашние роды. Он считает, что всегда нужно смотреть на состояние здоровья.

Напомним, звездная пара вместе уже более 15 лет. Они воспитывают четырех детей. Трое наследников появились на свет в домашних условиях, но с помощью акушерки.

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