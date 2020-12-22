Очистилась от подлецов. Интервью с Наташей Королевой

Фото: Из личного архива Наташи Королевой

Певица Наташа Королева стала героиней выживалити-шоу «Племя», которое стартовало 21 декабря на телеканале «Пятница!». Ей пришлось выживать в диком африканском племени на маленьком острове неподалеку от Занзибара. Певица рассказала «Вечерке», как испытания помогли ей пережить семейный кризис.

— Наташа, чем в первую очередь будет вспоминаться время, проведенное на шоу «Племя»?

— Пожалуй, тем, что подобное в моей жизни больше никогда не повторится. Я увидела такую Африку, которую не увидят приезжающие на отдых туристы. А так как в Африке я была вообще впервые, то узнать ее изнутри, в самых первобытных проявлениях, было настоящим чудом.

— Какие испытания вам пришлось пережить за время нахождения в племени?

— В жизни для меня очень важна комфортная среда обитания, и потому самым стрессовым было жить одной в хижине, которую мне выделили аборигены племени бома. Хижина больше напоминала полуразвалившийся хлев для скота. Все остальное — повседневный быт, грязная работа, даже специфическая еда — было не так ужасно, как ночи, проведенные в этом жутком доме. Самое страшное, что хозяин этого дома недавно умер в нем от малярии, и, по словам соплеменников, дух его все еще продолжал находиться там. Но так как других свободных хижин в племени не было, меня поселили в эту.

— Как проходил ваш день в племени?

— Не могу похвастаться, что я жаворонок, но в племени я приучила себя очень рано вставать. Самый первый их ритуал — завтрак. Аборигены готовят на огне и едят всего один раз в день, утром. А потом в течение дня перекусывают фруктами, которые там растут на каждом шагу — ананасы, манго, бананы, кокосы. Дети постоянно едят сахарный тростник, как конфеты. Я должна была весь день работать с аборигенами. Причем в основном в племени трудятся женщины, а мужики те еще лодыри — ничего не делают. Все держится на бабах. Я с ними и огороды копала, и рыбу ловила, и охотилась, и еду готовила.

— А что аборигены готовят на огне?

— У них очень простая еда, в основном они все варят, в редких случаях тушат. А вот что такое жареная еда, они не знают. Варят все, что там растет, например большие бананы. Причем режут их вместе с кожурой. Блюдо получается похожим на вареную картошку. Едят без каких-либо приправ и специй. Мне было непривычно, и я немножко солила: соль у них есть — грубая, каменистая. Пыталась и аборигенам предложить посолить, но они отказывались, у них совсем другие вкусовые ощущения.

— Вам удалось на острове обнулиться и перезагрузиться, как вы того хотели?

— Да, мне удалось очиститься от грязи и подлости цивилизованного мира. В далекой Африке, в самой гуще джунглей, где действительно грязи по колено, отношения между людьми гораздо чище и порядочнее. Со мной там произошло полное энергетическое очищение, как будто с меня смыли все плохое, и случилось перерождение. Плюс помогало отсутствие всякой связи и того информационного потока, что засоряет наш мозг. То количество негатива, что свалилось на нашу семью за последние месяцы, вряд ли будет по силам выдержать большинству людей. Многие просто ломаются в таких ситуациях и уже не поднимаются.

И мне, чтобы не сломаться, нужно было найти какой-то очень нетрадиционный выход для очищения. Боженька не оставляет меня, и, похоже, он увидел, что только таким образом я смогу очиститься и правильно расставить приоритеты. И самое главное — смогу сохранить, а не разрушить, благодаря серьезному погружению в другой мир.

— Вам удалось победить семейный кризис, случившийся из-за скандальных откровений одной девицы, заявившей об отношениях с вашим мужем?

— Да, благодаря острову и племени я все сделала правильно. Мы с Сергеем (муж Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан). — «МВ») прошли через очень тяжелое испытание. Никто и представить не мог, что через 20 лет очень гармоничной и счастливой семейной жизни нас настигнет испытание, созданное очень плохими людьми. Я до сих пор не понимаю, что такого мы им сделали, чтобы подвергнуть нашу семью такой атаке. Хотя теперь я уже знаю, что наша семья была у них в разработке, и все было сделано целенаправленно. Единственно, что непонятно — за что?

— Какой главный урок вы вынесли из этой истории?

— Эта история показала, что в глобальном смысле мир просто сошел с ума. Пандемия ли так повлияла, или что-то нехорошее в атмосфере происходит, но зло сейчас все активнее выходит на передний план. Все, что пишут сейчас в СМИ, что показывают по телевидению нашим детям, что транслируют в интернете, — все это настоящая катастрофа, за гранью понимания для людей здравомыслящих. Я не рассматриваю случившееся с нами как сугубо личную ситуацию, произошедшую внутри нашей семьи. Да, может случиться что угодно, но семья должна сама разбираться в своих проблемах, неважно, публичные вы люди или нет. Это наше право, и 23-я статья Конституции должна нас тут защищать. А здесь случилось бессовестное вторжение в личное пространство, да еще с трансляцией на многомиллионную аудиторию. И получается, что для воров и подлецов закон не писан. Но теперь этой ситуацией занимаются правоохранительные органы. Люди ответят по закону.

— А что вы считаете своей самой большой удачей?

— Я вообще везунчик по жизни, и вся моя жизнь — одна большая удача. Все мои встречи, люди, которые со мной по жизни, вообще все то, что происходило со мной на протяжении моих 47 лет — все это невероятная удача. Я счастливчик и родилась под какой-то особенной звездой. Хотя жизнь у меня очень непростая, негладкая, постоянно штормит и выдает внезапные кульбиты.

— Какие планы строите на новый, 2021 год?

— Честно говоря, я с удовольствием поскорее провожу уже этот год, слишком уж много он принес негативного в нашу жизнь. Я очень надеюсь на 2021 год Быка, ведь это мой год! И я верю, что наконец-то возьму Быка за рога, а он даст мне силы и много позитива, чтобы зарядить мой аккумулятор. Чтобы я и дальше могла раздавать положительную энергию и волны позитива в этот мир. Встречать Новый год буду дома, в Москве, в кругу семьи и самых близких людей. Мне очень важна атмосфера: снег, елка. Так что ни на какие моря я не поеду.

Фото: Из личного архива Наташи Королевой

ДОСЬЕ

Заслуженная артистка России Наташа Королева (настоящее имя Наталья Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Училась в Киевском эстрадноцирковом училище, специальность «вокал». Ее творческий путь в Москве начался с успешного прослушивания у композитора Игоря Николаева. Выпустила более 10 студийных альбомов. Принимала участие во многих телевизионных проектах.

Без комплексов

Наташа Королева в свои 47 лет своим внешним видом может вызвать зависть и у молоденьких девушек. Певица в отличной форме и без всякого стеснения периодически радует поклонников сексуальными фотографиями в «Инстаграме». Но самый провокационный снимок Наталья выложила в прошлом году. На фото она позирует полностью обнаженной, стоя на руках. Однако сама певица признавалась, что оценивает свою внешность адекватно, а в зеркало на себя смотрит достаточно критично.

Муж — личный тренер и диетолог

Наташа признается, что ей тяжело придерживаться принципов правильного питания и отказываться от любимого борща с салом. А Сергей Глушко следит за питанием — профессия стриптизера обязывает. И старается контролировать, чтобы дома не появлялось жареной или жирной еды. Также он устраивает тренировки с женой. Любимое упражнение певицы — приседания.

Переломный момент

В интервью Ксении Собчак певица рассказала историю, после которой она перестала ревновать Тарзана: «Я чуть не погибла на Волге, меня выбросил катер. Я уже тонула, он меня вытаскивал со дна, откачивал. И после этой аварии я поняла, что Серега будет рядом до конца, что бы ни случилось в нашей жизни».

Новый образ

Недавно Наташа Королева выложила в соцсетях свое фото с осветленными афролоконами. Под снимком свое преображение она прокомментировала так: «Психанула». Подписчики отметили, что с новой прической Королева стала похожа на Тарзана.

Мамины бутерброды помогли карьере

Когда совсем юная Наташа пришла на прослушивание к Игорю Николаеву, она произвела слабое впечатление. Вместе с ней была мама Людмила Порывай, которая предложила композитору бутерброды. В этот вечер у Николаева был концерт, и он изрядно проголодался. После он стал добродушнее и пригласил Наташу на второе прослушивание.

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