Ученые назвали продукт, который помогает бороться с гипертонией

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Британские ученые пришли к выводу, что чеснок помогает нормализовать артериальное давление. Оказалось, что пищевые добавки, содержащиеся в травянистом растении, обладают теми же свойствами, что и препараты для лечения гипертонии, сообщает издание Express.

В ходе исследования специалисты выяснили, что при употреблении 188-2400 миллиграмма порошка из чеснока в день в течение двух-трех месяцев способствуют уменьшению верхних и нижних показателей артериального давления. Также отмечается, что чеснок, в отличие от многих лекарств, не вызывает побочных эффектов.

Помимо этого, ученые рекомендуют сократить количество употребления соли и увеличить различные физические активности.

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