Алексей Фурсин: Столичным бизнесменам выдали субсидии на 90 миллиардов рублей

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Московским бизнесменам выдали субсидии на 90 миллиардов рублей. Это государственная поддержка бизнеса в связи с пандемией коронавируса, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Он отметил, что департамент предпринимательства и инновационного развития осуществляет субсидиарную поддержку по всем направлениям в рамках программы «14 субсидий».

По словам Фурсина, в течение 10 дней ведомство будет рассматривать другие заявки и одобрит субсидии на 3 миллиарда рублей.

На гарантийную поддержку было направлено 10 миллиардов, и еще 10,7 миллиардов — на льготное кредитование, приводит ТАСС сообщение Фурсина.

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