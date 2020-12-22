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Один человек погиб в столичных ДТП за прошедшую неделю
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Один человек погиб в столичных ДТП за прошедшую неделю

Анастасия Волоснова

Происшествия

На столичных дорогах за прошедшую неделю произошло 170 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб один человек и еще 183 пострадали. Об этом рассказала пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Среди ДТП зарегистрировано 78 столкновений транспортных средств, 12 наездов на стоящее транспортное средство и 14 наездов на препятствие.

— С 14 по 20 декабря 2020 года на территории Москвы зарегистрировано 170 дорожно-транспортных происшествий, в которых 183 человека получили ранения различной степени тяжести и один человек погиб, — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.

Зарегистрировано также 60 наездов на пешеходов. Из них 24 инцидента произошли на пешеходных переходах, уточнили в ГИБДД.

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