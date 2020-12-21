Автомобиль с номерами АМР попал в аварию на Садовом кольце в Москве

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

Авария произошла на Садовом кольце в Москве. По предварительной информации, столкнулись четыре автомобиля, в том числе Mercedes представительского класса с номерами АМР.

Очевидцы ДТП сообщили, что водитель иномарки скрутил номер машины до приезда сотрудников правоохранительных органов.

— Я ехала домой возвращалась. И один Mercedes, на большой скорости очень ехал справа от меня. Но меня так сильно стукнули в правую часть, что у меня машина потеряла управление и выехала на встречную полосу, — рассказала женщина, машиной которой пострадала в аварии.

Уточняется, что Mercedes двигался на большой скорости, из-за чего водитель не успел затормозить. Личность водителя машины представительского класса устанавливается.

Один из собеседников, знакомых с ситуацией, сообщил, что в ДТП попал служебный автомобиль заместителя начальника Росгвардии, но его не было в салоне, передает РЕН ТВ.

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