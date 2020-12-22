Юные художники столичной школы нарисовали спасателей МЧС

Призеров конкурса наградил начальник Управления по ЦАО ГУ МЧС России по Москве Михаил Вдовин / Фото: Пресс-служба МЧС ЦАО

В канун Дня спасателя, который в нашей стране отмечают 27 декабря, учащиеся Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств приняли участие в выставке скульптур и изобразительного искусства, организованной Управлением по ЦАО ГУ МЧС России по городу Москве.

Работы юных мастеров были посвящены героической профессии российских спасателей. Об этом «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы Управления МЧС по ЦАО Анастасия Лисова.

Представитель спасателей напомнила, что в нашей стране МЧС занимается предупреждением чрезвычайных ситуаций и приходит на помощь людям уже три десятка лет — в конце декабря у российских пожарных юбилей.

— В мероприятии были задействованы более 40 юных художников и скульпторов. Средний возраст участников — от 10 до 12 лет. Они создали 44 картины и 9 скульптур. Призеров конкурса награждал начальник Управления по ЦАО ГУ МЧС России по Москве Михаил Вдовин, — уточнила Лисова.

Руководитель пресс-службы подчеркнула, что главный спасатель Центрального округа высоко оценил поддержку со стороны одаренных подростков тех, кто нередко рискует своей жизнью для спасения других. По словам Вдовина, дети смогли удивительно реалистично передать лица героев, напряженность ситуаций, они отлично проиллюстрировали важность и необходимость подобной работы.

Начальник 6-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Виталий Палыга отметил, что искусство в данной ситуации приобщает новое поколение к истинным человеческим ценностям, служит воспитанию достойных граждан нашей страны. Он порадовался, что дети так ярко и талантливо сумели отразить в своих работах героизм и самоотверженность пожарных.

Сотрудники МЧС показали юным творцам боевую амуницию пожарных / Фото: пресс-сдужба МЧС ЦАО

— Сотрудники МЧС показали юным творцам боевую амуницию пожарных, дыхательные аппараты и прочее оснащение спасателей. Они рассказали ребятам, как все это помогает огнеборцу выполнить задачи —победить пламя, спасти людей и остаться в живых самому, — сообщила Лисова.

Представители ведомства напомнили детям и взрослым о необходимости соблюдении требований пожарной безопасности на новогодних праздниках, важности правильного обращении с пиротехникой и новогодними гирляндами. Они подчеркнули, что личная защищенность и безопасность близких обеспечиваются ответственностью каждого человека независимо от возраста.

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