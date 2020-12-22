Станция метро с символикой МЧС может появится в Москве в 2021 году

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

МЧС России рассчитывает, что в 2021 году в Москве откроется станция метрополитена, названная в честь спасателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников ведомства во вторник, 22 декабря.

Проект новой станции был представлен премьер-министру РФ Михаилу Мишустину во время его посещения Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.

— Хочется надеяться, что это будет наша станция — МЧС России, — отметили спасатели, обращаясь к главе кабмина.

Ранее сообщалось, что к юбилею МЧС сотрудники Мосметро выпустили лимитированные транспортные карты «Тройка» и «Единый».

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