Актриса Ирина Муравьева заболела коронавирусом

Актриса Ирина Муравьева / Фото: youtube.com / «Сегодня вечером»

Народная артистка Российской Федерации, актриса Малого театра Ирина Муравьева заболела коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 22 декабря, рассказала директор театра Тамара Михайлова.

По ее словам, 71-летнюю актрису не госпитализировали. Врачи заявили, что у Муравьевой выявлена нетяжелая форма заболевания, сообщает Интерфакс.

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