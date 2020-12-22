Актриса Ирина Муравьева заболела коронавирусом
Народная артистка Российской Федерации, актриса Малого театра Ирина Муравьева заболела коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 22 декабря, рассказала директор театра Тамара Михайлова.
По ее словам, 71-летнюю актрису не госпитализировали. Врачи заявили, что у Муравьевой выявлена нетяжелая форма заболевания, сообщает Интерфакс.
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