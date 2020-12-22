Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Около 300 экзотических животных прошли карантин в Подмосковье за год, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

— Ветврачи региона систематически проводят карантинные и противоэпизоотические мероприятия в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в Волоколамском городском округе. Осуществляется контроль ввозимых в Подмосковье и вывозимых животных, — уточнил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

На карантине побывали не только животные, но и экзотические птицы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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