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Максим Орешкин возглавил совет директоров Первого канала
Фото: Официальный сайт президента России

Максим Орешкин возглавил совет директоров Первого канала

Кирилл Николаев

Общество

Помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин назначен председателем совета директоров Первого канала. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В Минцифры отметили, что государство снизит свою долю в уставном капитале Первого канала с 51 процента до не менее 34 процентов и получит «золотую акцию» в компании. В том числе по этой причине новым председателем совета директоров Первого канала стал помощник Максим Орешкин, который около четырех лет руководил министерством экономического развития России, сообщает ТАСС.

Ранее в Минцифры заявили, что ветеранам Великой Отечественной войны бесплатно передали свыше 52 тысяч мобильных телефонов.

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