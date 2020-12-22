Максим Орешкин возглавил совет директоров Первого канала

Фото: Официальный сайт президента России

Помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин назначен председателем совета директоров Первого канала. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В Минцифры отметили, что государство снизит свою долю в уставном капитале Первого канала с 51 процента до не менее 34 процентов и получит «золотую акцию» в компании. В том числе по этой причине новым председателем совета директоров Первого канала стал помощник Максим Орешкин, который около четырех лет руководил министерством экономического развития России, сообщает ТАСС.

Ранее в Минцифры заявили, что ветеранам Великой Отечественной войны бесплатно передали свыше 52 тысяч мобильных телефонов.

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