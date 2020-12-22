Синоптик предупредил о снегопадах и метелях в центре Европейской России

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Опасные погодные явления, в том числе снегопады и метели, ожидаются в Центральном федеральном округе в конце этой недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник, 22 декабря.

— В конце текущей недели, в субботу, в ЦФО прогнозируются комплекс опасных погодных явлений: снегопады, метели, снежные заносы. 25-26 декабря в ЦФО пройдут снегопады, местами сильные. В западной половине округа — с мокрым снегом, местами ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, снежные заносы, ветер усилится до 17-18 метров в секунду, — рассказал он.

Также синоптик добавил, что в ЦФО 25 и 26 декабря ожидается прирост снега на 10-25 сантиметров. Сильный снег будет идти в течение суток в пятницу, 25 декабря, в Калужской, Смоленской, Тверской и Брянской областях.

Кроме того, снежная погода и метель ожидается днем 25 декабря в Москве, Подмосковье, Орловской, Белгородской и Тульской областях. Еще 25 и 26 декабря такая же погода будет в Ивановской, Воронежской, Тамбовской, Костромской и Рязанской областях, передает РИА Новости.

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