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Синоптики сообщили о погоде в Москве 23 декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптики сообщили о погоде в Москве 23 декабря

Юлия Курганова

Город

В среду, 23 декабря, столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается облачная погода без существенных осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус пяти до минус трех градусов. В Подмосковье температура ожидается от семи до двух градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в Москве и области умеренно морозная, атмосферное давление будет слабо понижаться, кислородный режим благоприятный. Такие погодные условия для большинства метеозависимых людей являются комфортными и редко вызывают метеообусловленные обострения. Но могут появиться симптомы обострения и ухудшения самочувствия у лиц с воспалительными заболеваниями суставов и органов дыхания, так как влажно-морозная погода часто становится внешним раздражающим и провоцирующим фактором.

Кроме того, повышается вероятность роста острых простудных и респираторных болезней. Необходимо поддерживать организм — соблюдать рекомендованные врачом лечебные и профилактические мероприятия, принимать растительные препараты и витаминные комплексы, которые повышают иммунитет.

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