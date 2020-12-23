Москва возглавила список самых популярных направлений по России в 2020 году

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг самых популярных направлений среди россиян, которые путешествуют по России по воздуху и на поезде. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса OneTwoTrip.

По информации аналитиков, в 2020 году чаще всего россияне летали в Москву, Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкалу, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Уфу и Екатеринбург. В этом году средняя стоимость авиабилета в одну сторону составила 5,4 тысячи рублей, что на 17 процентов ниже, чем год назад (6,5 тысячи рублей).

В список наиболее востребованных направлений на поезде также вошли российская столица и Санкт-Петербург. Топ-10 замыкают Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Новосибирск.

Эксперты обращают внимание на то, что в этом году средняя стоимость ж/д билета снизилась на 120 рублей по сравнению с прошлым годом и составила 2,3 тысячи рублей. Эти сведения передает RT.

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