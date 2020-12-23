Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москва возглавила список самых популярных направлений по России в 2020 году
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Москва возглавила список самых популярных направлений по России в 2020 году

Ростислав Зубков

Туризм

Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг самых популярных направлений среди россиян, которые путешествуют по России по воздуху и на поезде. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса OneTwoTrip.

По информации аналитиков, в 2020 году чаще всего россияне летали в Москву, Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкалу, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Уфу и Екатеринбург. В этом году средняя стоимость авиабилета в одну сторону составила 5,4 тысячи рублей, что на 17 процентов ниже, чем год назад (6,5 тысячи рублей).

В список наиболее востребованных направлений на поезде также вошли российская столица и Санкт-Петербург. Топ-10 замыкают Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Новосибирск.

Эксперты обращают внимание на то, что в этом году средняя стоимость ж/д билета снизилась на 120 рублей по сравнению с прошлым годом и составила 2,3 тысячи рублей. Эти сведения передает RT.

Читайте также: Более 10 новогодних маршрутов по Москве появилось на платформе Russpass

Путешествияпопулярные туристические направленияРоссия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Человек-рыба, человек-олень и другие озверевшие

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У снега сто названий

Михаил Глазков
Михаил Глазков

Диаметры будут комфортнее

Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкуснее, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Все мнения
О проекте