Роскачество обнаружило мошеннические новогодние приложения

Специалисты Роскачества проверили новогодние приложения для создания праздничного настроения. Выяснилось, что некоторые сервисы оказались мошенническими.

Эксперты Роскачества проверили на безопасность 120 новогодних приложений из Google Play. Специалисты анализировали три основные категории приложений, создающих новогоднее настроение: счетчики времени до Нового года, «фоторамки» и приложения для создания новогодних видео, а также обои. В ходе проверки серсисов анализировались доступы, которые запрашивает приложение. Сразу несколько приложений-таймеров вызвали подозрение у специалистов.

Например, New Year Countdown 2019: New Year Countdown Widget, New Year's Countdown 2020 и Happy New Year Countdown 2021 запрашивают полный доступ к интернету и одновременно с этим — доступ к управлению и изменению файлов на жестком диске. При этом реальная функциональность, связанная с загрузкой файлов, в этих программах отсутствует. Эксперты Роскачества не рекомендуют скачивать данные приложения, так как с их помощью мошенники могут украсть персональные или платежные данные пользователей.

Наибольшее подозрение вызвало приложение-таймер New Year Countdown. Оно получает не только полный доступ к Сети и возможность показа информации поверх всех окон, но и откровенно шпионит за пользователем. Для работы приложения требуются доступы к точному местоположению, статусу телефона и его идентификаторам. Все это может быть использовано для кражи информации. Также эксперты Роскачества не советуют скачивать приложения-фоторамки Happy New Year Photo Frame 2020 и 2021 New Year Photo Frames, так как они запрашивают идентификаторы вызовов.

Некоторые приложения из категории «Обои» оказались весьма подозрительными. Приложения «Новогодние обои», Christmas Wallpaper и «Новогодний фейерверк. Живые обои» требуют доступ к определению местоположения, к номеру телефона устройства и полный доступ к управлению и изменению информации в памяти телефона, что явно является небезопасным.

Роскачество напоминает, что скачивать приложения нужно только из официальных магазинов (App Store, Google Play Маркет, Huawei AppGallery).

