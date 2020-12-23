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Объемный живот Меган Маркл породил слухи о ее новой беременности
Фото: instagram.com/sussexroyal

Объемный живот Меган Маркл породил слухи о ее новой беременности

Ростислав Зубков

Звезды

Пользователи Сети заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган Маркл вновь забеременела. На это могут указывать новые снимки папарацци.

Недавно актрису и ее супруга — принца Гарри — застали врасплох на улице в Беверли-Хиллс в Калифорнии. На появившихся в интернете снимках видно, что мужчина одет легко — в свитшот и джинсы. Его жена, с другой стороны, выбрала значительно более теплый и просторный наряд: зимняя шапка, большой свитер и куртка меховым воротником. Лица звездной пары скрывают защитные маски.

Многие юзеры обратили внимание на объемный живот Маркл, который она, по их мнению, старается скрыть под объемной одеждой от проницательных глаз. Среди поклонников разгорелась дискуссия — некоторые из них утверждают, что герцогиня вновь в интересном положении.

Напомним, принц Гарри и актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года. В мае 2019 года у них родился сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Недавно чета сообщила, что потеряла второго ребенка.

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