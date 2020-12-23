Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Трое жандармов погибли, спасая жертву домашнего насилия во Франции
Фото: twitter.com/Place_Beauvau

Трое жандармов погибли, спасая жертву домашнего насилия во Франции

Ростислав Зубков

В мире

На юге Франции неизвестный совершил нападение, погибли три жандарма, еще один правоохранитель ранен. Об этом утром в среду, 23 декабря, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на прокуратуру.

По предварительным данным, инцидент произошел в департаменте Пюи-де-Дом в коммуне Амбер. Подозреваемый — 48-летний местный житель. Он застрелил правоохранителей, когда те приехали по вызову о домашнем насилии.

Жандармы прибыли в ночь на среду, 23 декабря, к дому предполагаемого убийцы, они попытались помочь позвонившей женщине спуститься с крыши дома. Заметив полицию, злоумышленник открыл огонь на поражение.

Читайте также: СМИ: Конфликт жителей Истры в домовом чате закончился стрельбой

убийствострельбаФранция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Человек-рыба, человек-олень и другие озверевшие

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У снега сто названий

Михаил Глазков
Михаил Глазков

Диаметры будут комфортнее

Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкуснее, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Все мнения
О проекте