Трое жандармов погибли, спасая жертву домашнего насилия во Франции
На юге Франции неизвестный совершил нападение, погибли три жандарма, еще один правоохранитель ранен. Об этом утром в среду, 23 декабря, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на прокуратуру.
По предварительным данным, инцидент произошел в департаменте Пюи-де-Дом в коммуне Амбер. Подозреваемый — 48-летний местный житель. Он застрелил правоохранителей, когда те приехали по вызову о домашнем насилии.
Жандармы прибыли в ночь на среду, 23 декабря, к дому предполагаемого убийцы, они попытались помочь позвонившей женщине спуститься с крыши дома. Заметив полицию, злоумышленник открыл огонь на поражение.
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