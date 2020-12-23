Трое жандармов погибли, спасая жертву домашнего насилия во Франции

Фото: twitter.com/Place_Beauvau

На юге Франции неизвестный совершил нападение, погибли три жандарма, еще один правоохранитель ранен. Об этом утром в среду, 23 декабря, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на прокуратуру.

По предварительным данным, инцидент произошел в департаменте Пюи-де-Дом в коммуне Амбер. Подозреваемый — 48-летний местный житель. Он застрелил правоохранителей, когда те приехали по вызову о домашнем насилии.

Жандармы прибыли в ночь на среду, 23 декабря, к дому предполагаемого убийцы, они попытались помочь позвонившей женщине спуститься с крыши дома. Заметив полицию, злоумышленник открыл огонь на поражение.

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