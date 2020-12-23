Предприниматель рассказал о «потерянных годах» для экономики РФ

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Последние годы для России можно считать потерянными из-за несущественного экономического роста и низкого уровня инвестиций. Такое мнение выразил председатель совета директоров «Альфа-банка», член наблюдательного совета и акционер «Альфа-Групп» Петр Авен.

Он отметил, что за прошедшие несколько лет произошла «фундаментальная трансформация экономической модели», особенно заметным проявлением которой стало таргетирование инфляции. При этом проблемы с ростом ВВП испытывали все страны, не только РФ, отмечает эксперт.

Известно, что с 2013 года максимальный темп роста ВВП России не превышал двух с половиной процентов. Счетная палата отмечала, что среднегодовой темп роста экономики с 2013-го по 2019-й составил 0,9 процента. При этом Росстат обратил внимание на то, что с января по сентябрь этого года экономика страны упала на 3,4 процента.

Авен в этой связи указал на сохранение крайне низкого уровня инвестиций — около 20 процентов ВВП.

— Мы не обеспечили экономический рост, который хотели, у нас не сократился долг. С 2013 года общий долг российских компаний как был на уровне 60 процентов ВВП, так и остался. Безусловно, с точки зрения погашения долгов в условиях низких ставок, которые были результатом изменения финансовой политики, — это плохой результат, — заявил предприниматель в интервью РБК.

Он также подчеркнул, что доходы граждан от предпринимательской деятельности как падали, так и продолжают падать. Собеседник издания резюмировал, что с точки зрения развития среды и с точки зрения инвестиций и экономического роста эти годы можно назвать потерянными.

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