Департамент капремонта устранит проблему с клумбой на улице Демьяна Бедного

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Демьяна Бедного Карта всех событий

Департамент транспорта Москвы обратился в департамент капитального ремонта после жалоб водителей на клумбу на улице Демьяна Бедного. Об этом сообщили в пресс-службе дептранса в среду, 23 декабря.

Уточняется, что, по словам водителей, клумба стала причиной нескольких аварий из-за ее некорректной установки.

— Мы сразу же связались с коллегами из департамента капремонта и попросили их устранить проблему в кратчайшие сроки, ведь текущая ситуация мешает водителям и создает опасность. Коллеги уже пообещали все исправить, — уточнили в сообщении.

В пресс-службе добавили, что об устранении проблемы также будет сообщено, передает агентство городских новостей «Москва».

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