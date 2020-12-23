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Психолог предупредила о риске депрессии в ожидании перемен от 2021 года
Фото: pexels.com / Polina Zimmerman

Психолог предупредила о риске депрессии в ожидании перемен от 2021 года

Ростислав Зубков

Здоровье

Текущий год принес многим людям немало проблем, но вместе с тем заставил их надеяться, что 2021 год все же будет лучше. О том, почему не стоит себя обнадеживать, рассказала руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи МГППУ Анна Ермолаева.

Она пояснила, что какие-либо глобальные изменения с наступлением следующего года не произойдут сами по себе.

— Вряд ли сразу наладятся работа и личная жизнь, вряд ли человек непременно станет умнее, сильнее и красивее. Речь идет о неоправданных ожиданиях, из-за которых потом очень легко разочароваться. Это действительно может привести к стрессу и даже депрессии, — цитирует агентство «Москва» предупреждение эксперта.

Она порекомендовала людям перевести ожидания в цели и заняться их выполнением, чтобы быстрее и эффективнее добиться желаемого.

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