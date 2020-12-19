Психолог дала советы, как выйти из депрессии на фоне пандемии

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Психолог Людмила Суздальцева рассказала, как не поддаться стрессу из-за коронавируса.

Как рассказала специалист, в условиях стресса существует три модели поведения — «замри, бей и беги».

Чувство страха наряду со стыдом и виной относится к самым эффективным инструментам управления людьми.

— Вариант «бей» в ответ на страх — распространенный, частый и биологически обоснованный вариант поведения. А в связи с тем, что человек не может ударить коронавирус, он бьет ближнего, — заключила Суздальцева.

По ее мнению, выйти из состояния стресса, в котором из-за пандемии находится большая часть людей, помогут простые советы. Так, человеку следует хорошо питаться, спать, гулять и общаться с позитивными людьми, сообщило ФАН.

Ранее заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик сообщил, что во время пандемии признаки депрессии появились у каждого третьего россиянина.

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