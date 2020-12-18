В столичном семейном центре рассказали, кому и чем помогает аутотренинг

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«Мой сын в этом году стал студентом первого курса колледжа. В период сдачи зимней сессии очень сильно нервничает, появилась бессонница, пропал аппетит. Как можно ему помочь?». С подобными запросами часто обращаются родители к психологам семейных центров. Действительно, первая сессия — один из самых тревожных моментов, который может спровоцировать негативные последствия. Побороться с нарастающим волнением можно благодаря аутотренингу — совокупности приемов, помогающих самостоятельно справиться с волнующими ситуациями. О том, кому и зачем нужен аутотренинг, рассказывает специалист по социальной работе семейного центра «Западное Дегунино» Мария Ломжева.

Экзамены в кармане

Сдача любого экзамена вводит человека в стрессовое состояние. Достаточно часто это отражается и на его физическом и ментальном здоровье. Здесь на помощь приходит аутотренинг. Он помогает снизить уровень напряжения, обрести ясность мыслей, повысить уровень работоспособности.

— В первую очередь следует помнить, что экзамен — не приговор для студента. Оценку всегда можно исправить. Многие ребята страдают повышенным чувством тревожности, и комплекс саморелаксации поможет им не только избавиться от негативных составляющих, но и придаст уверенности в себе. Аутотренинговые упражнения можно выполнять самостоятельно, предварительно проконсультировавшись со специалистом, — рассказывает Мария.

Избавиться от агрессии

В ритме большого города под влиянием негативных факторов многие люди обретают повышенную агрессивность. Их переполняют отрицательные эмоции, справиться с которыми они не в состоянии. И в этом случае на помощь придет аутотренинг.

— Многие не умеют грамотно избавляться от гнева и злости, а ведь все это накапливается в человеке и превращается в большой взрыв. Чтобы предотвратить подобные последствия, нужно выполнять ряд несложных упражнений, включающих в себя две ступени. Это поможет расслабиться, научиться слышать свое тело и поспособствует развитию функции визуализации, — делится специалист.

Обретение внутренней силы

Зачастую у нас появляется ощущение, что мы опустошены. Постоянно хочется спать, пропадает активность, теряется стремление заниматься хобби — все это тревожные сигналы. Такое явление носит название синдрома хронической усталости. Если вы понимаете, что у вас пропали любовь к жизни, стремление к новым победам, а появилось раздражающее равнодушие, — это повод рассмотреть аутотренинг как помогающую терапию.

— В первую очередь, конечно, нужно постараться исключить все стрессообразующие факторы. Практика аутотренинга поможет вам научиться слышать себя, придаст сил, поспособствует снятию давящего на вас напряжения. Не бойтесь говорить о своих проблемах, ведь иначе они могут принять катастрофический размах, — рекомендует Мария.

Прислушивайтесь к любым сигналам вашего организма: чрезмерная раздражительность, нехватка сил, повышенное чувство тревоги — свидетельства того, что вам нужна помощь. Аутотренинговая терапия поможет вам выработать навыки саморегуляции, снять внутреннее напряжение, обрести гармонию и создаст защитный барьер между вами и стрессовыми атаками. Комплекс данных упражнений достаточно прост в реализации: психолог доступно объяснит вам любой шаг, впоследствии вы сможете помогать себе самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

Если вы понимаете, что уже не в состоянии самостоятельно справиться с возникшей проблемой, то можете обратиться за консультацией в столичные семейные центры, где вам незамедлительно окажут профессиональную помощь.

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