Как самостоятельно побороть тревожность: советы от столичного психолога

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Все люди о чем-либо беспокоятся: нормально волноваться из-за кризиса, коронавируса, смены работы или места жительства. Но когда наша тревога копится и превращается в беспокойный снежный ком, мешая нормальной жизни, то стоит остановиться и разобраться в происходящем. О том, что такое тревожность, как с ней справляться и к кому обращаться за помощью, рассказывает психолог семейного центра «Кутузовский» Людмила Ткаченко.

Тревожность в характере

— Тревожность — это психологическая особенность человека, которая обусловлена беспокойством или предчувствием чего-то плохого, — рассказывает Людмила Ткаченко.

Как правило, психологи выделяют два вида тревожных состояний.

Временная, ситуативная тревожность. Беспокойство приходит и уходит, не откладывая отпечатка на повседневную жизнь человека.

Тревожность как черта характера. В этом случае человек постоянно находится в напряженном состоянии и остро реагирует на все, что происходит в его жизни. Чувство беспокойства постепенно перерастает в расстройство, которое мешает жить: человек может бояться выходить из дома или перестает делать то, что ему нравится.

Откуда берется тревога?

Причины ситуативной тревоги обычно кроются в конкретных событиях, вызывающих беспокойство. Например, увольнение с работы, смена места жительства, проблемы в семье.

Причины постоянной тревожности могут быть физическими: изменения гормонального фона, стресс, депрессия, иные расстройства психики.

Иногда тревожность родом из детства: если ребенок был свидетелем беспокойства родителей по поводу и без. Например, взрослые могли сильно переживать по мелочам, нагнетали, раздували из мухи слона, и ребенок зафиксировал такую модель поведения.

— Неблагоприятная обстановка в семье, среди друзей и сверстников также может спровоцировать развитие тревожности. Дети становятся чрезмерно плаксивыми, испытывают проблемы со сном, им сложно наладить новые социальные связи, они начинают хуже учиться, — отмечает психолог.

Тревога проявляется по-разному:

— Чувство беспокойства перемешивается с раздражением, снижается концентрация внимания, учащается сердцебиение, в горле появляется «комок»;

— У кого-то повышается потливость, начинается тошнота или кожный зуд;

— Сначала возникает чувство легкого дискомфорта, которое вскоре перерастает в настоящую панику.

ЧЕТЫРЕ ПРОСТЫХ ШАГА К ПОБЕДЕ

Если вы чувствуете, что тревожное состояние усиливается, то попробуйте выполнить несколько простых действий.

Сосредоточьтесь на своем дыхании. Сделайте глубокий вдох и выдох. Затем вдохните через нос, считая до четырех, и задержите дыхание, продолжая считать до семи. На счет восемь медленно выдохните. Повторите упражнение несколько раз.

Включите успокаивающую музыку. Музыка может быть любая: классическая, для медитации, звуки природы — главное, чтобы вам становилось спокойнее.

Начните делать что-то руками. Уберите рабочий стол, порисуйте, начните вязать шарф, мыть посуду. Сосредоточьтесь на любом активном действии, не сидите.

Отвлекитесь от того, что вас тревожит. Если вы начали испытывать тревогу от просмотра новостей, то выключите телевизор, включите приятный фильм или видео, почитайте. Необходимо занять голову чем-то другим.

— Эти шаги помогут быстро успокоиться в конкретной ситуации, однако следует понимать, что они не избавят от проблемы окончательно. Нужно пересматривать и свой образ жизни, — подчеркивает Ткаченко. — Откажитесь от кофе, энергетических напитков, наладьте режим сна, «профильтруйте» окружение, фильмы, музыку, просмотр новостей, начните заниматься спортом.

Как распознать тревожное расстройство

— Когда состояние тревоги длится более шести месяцев и сопровождается физическими симптомами, то речь может идти о тревожном расстройстве, которое само не пройдет. В таком случае требуется помощь психолога или психотерапевта, — отмечает специалист.

Есть несколько типов тревожного расстройства, у каждого отдельный набор типичных проявлений.

Социофобия. Человек избегает контактов с другими людьми, остро реагирует на то, как к нему относятся окружающие.

Генерализированное тревожное расстройство. Это постоянное и острое чувство беспокойства и переживания по незначительным поводам. Например, если близкий человек задерживается на работе. Как правило, тревога сопровождается физическими симптомами: боли в сердце, «холодный пот», дрожь.

Тревога, связанная с состоянием здоровья. Такое расстройство может появиться у людей с хроническими заболеваниями. Например, страдающие бронхиальной астмой часто боятся задохнуться или потерять ингалятор.

Разнообразные фобии. Сюда можно отнести страх полетов, боязнь замкнутых пространств, которые ограничивают человека в передвижениях.

Панические атаки. Они чаще всего сопровождаются учащенным сердцебиением, отдышкой, головокружением.

— Все эти симптомы требуют обращения к специалисту, и это ни в коем случае нельзя откладывать на потом, — говорит Ткаченко. — Тревожность может привести к нарушению сна, потере социальных связей, расстройствам пищеварения и сердечным заболеваниям.

На заметку

Если тревога не проходит, лучше всего записаться на прием к психологу или психотерапевту. Они помогут разобраться в причинах тревожного состояния и выйти из кризисного состояния.

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