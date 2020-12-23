Проект планировки ТПУ «Петровско-Разумовская» утвержден в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Петровско-Разумовская». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Уточняется, что глава города подписал соответствующий документ. Проектируемая территория, которая имеет площадь 54,1 гектара, находится в районах Тимирязевский, Бутырский и Марфино.

В материалах отметили, что ТПУ объединит две линии метро (Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую), два маршрута Московских центральных диаметров и наземный транспорт.

В проекте указано, что будут построены два пассажирских терминала и две крытые пешеходные галереи. Они обеспечат комфортную пересадку пассажиров на разные виды транспорта.

Также в составе транспортного узла будет построена новая платформа на Савеловском направлении МЖД, передает агентство городских новостей «Москва».

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