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Столичные власти оценили необходимость новых ограничений по коронавирусу
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Столичные власти оценили необходимость новых ограничений по коронавирусу

Ростислав Зубков

Город

В Москве нет нужды ужесточать текущие ограничения по коронавирусу, но и нет возможности их ослабить. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил в среду, 23 декабря.

— На сегодняшний момент мы видим, что необходимости ужесточения нет, но и, к сожалению, нет возможности снять те ограничения, которые существуют, — приводит РИА Новости его слова.

Он обратил внимание на то, что на данный момент город находится в достаточно ровной ситуации относительно распространения ковида. Система здравоохранения справляется с нагрузкой, ей хватает запаса прочности. При этом оперштаб мониторит обстановку.

Владимир Ефимов также уточнил, что ограничения будут сниматься при улучшении положения дел.

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