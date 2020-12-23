Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на таксиста в Москве

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Россия, Москва, Бакунинская улица Карта всех событий

Подозреваемые в разбойном нападении на таксиста были задержаны в Москве. Их нашли по горячим следам оперативники уголовного розыска отдела МВД России по Басманному району столицы.

Водитель такси из Подмосковья прибыл по вызову на Бакунинскую улицу. Пассажирами оказались двое мужчин, которые напали на водителя в салоне автомобиля. Мужчины ударили таксиста по голове и потребовали отдать деньги. Потерпевший смог вырваться из машины и забежать в ближайший магазин, работники которого вызвали полицию и оказали водителю первую помощь.

— Следствием отдела МВД России по Басманному району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — приводит пресс-служба МВД сообщение представителя МВД России Ирины Волк.

Оперативники задержали подозреваемых в хостеле, который находился недалеко от места происшествия. У одного из задержанных мужчин правоохранители изъяли пистолет. Оружие было отправлено на экспертизу.

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