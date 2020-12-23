Подозреваемый в убийстве трех жандармов во Франции найден мертвым

Фото: twitter.com/policenationale

Мужчину, которого подозревают в убийстве трех жандармов и ранении еще одного полицейского во Франции, нашли мертвым. Об этом глава МВД республики Жеральд Дарманен сообщил в среду, 23 декабря.

— Преступник был обнаружен мертвым, — написал министр на своей странице в Twitter и добавил, что выехал на место происшествия.

Напомним, о ЧП стало известно этим утром. В ночь на среду, 23 декабря, несколько жандармов ответили на вызов женщины, сообщившей о домашнем насилии. Правоохранители выехали к дому, расположенному в коммуне Сен-Жюст в департаменте Пюи-де-Дом в центральной части Франции. Прибыв на место, они попытались помочь позвонившей женщине спуститься с крыши дома, однако по ним открыл огонь неизвестный. Французские СМИ отмечали, что его подозревают в нанесении женщине побоев.

В результате инцидента три стража порядка погибли на месте, еще один получил ранение, но выжил. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

После стрельбы нападавший поджег свой дом, он сгорел полностью.

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