Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Подозреваемый в убийстве трех жандармов во Франции найден мертвым
Фото: twitter.com/policenationale

Подозреваемый в убийстве трех жандармов во Франции найден мертвым

Ростислав Зубков

В мире

Мужчину, которого подозревают в убийстве трех жандармов и ранении еще одного полицейского во Франции, нашли мертвым. Об этом глава МВД республики Жеральд Дарманен сообщил в среду, 23 декабря.

— Преступник был обнаружен мертвым, — написал министр на своей странице в Twitter и добавил, что выехал на место происшествия.

Напомним, о ЧП стало известно этим утром. В ночь на среду, 23 декабря, несколько жандармов ответили на вызов женщины, сообщившей о домашнем насилии. Правоохранители выехали к дому, расположенному в коммуне Сен-Жюст в департаменте Пюи-де-Дом в центральной части Франции. Прибыв на место, они попытались помочь позвонившей женщине спуститься с крыши дома, однако по ним открыл огонь неизвестный. Французские СМИ отмечали, что его подозревают в нанесении женщине побоев.

В результате инцидента три стража порядка погибли на месте, еще один получил ранение, но выжил. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

После стрельбы нападавший поджег свой дом, он сгорел полностью.

Читайте также: СМИ: Конфликт жителей Истры в домовом чате закончился стрельбой

убийствосмертьФранция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Зарплата родителям: зачем плодить нищету

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хватит строить любовь, сидя на бревне

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Человек-рыба, человек-олень и другие озверевшие

Михаил Глазков
Михаил Глазков

Диаметры будут комфортнее

Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкуснее, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Все мнения
О проекте