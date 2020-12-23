Председатель Союза пенсионеров назвал лучший подарок для пожилых людей

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал, что лучшим подарком для пожилых граждан в канун Нового года станет внимание от родственников. Кроме того, он рассказал про цель выплат на детей до семи лет, пишет NEWS.ru.

— Цель этой выплаты заключалась не в том, чтобы повысить материальное состояние всех россиян, а в том, чтобы сделать подарки детям до семи лет... Маленький ребенок должен встретить Новый год с игрушкой под елкой. У пожилых людей есть то, что они заработали самостоятельно за свою жизнь, — пенсия. Кроме того, подарки им уже должны делать дети и внуки, — пояснил Рязанский.

Ранее ФАН писало, что российские граждане пожилого возраста могут оформить ежемесячную доплату к пенсии размером 5685 рублей. Речь идет о доплате пенсионерам за иждивенцев, которую могут оформить пожилые россияне, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, учащегося в школе или университете на очной форме обучения.

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