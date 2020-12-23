Председатель Союза пенсионеров назвал лучший подарок для пожилых людей
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал, что лучшим подарком для пожилых граждан в канун Нового года станет внимание от родственников. Кроме того, он рассказал про цель выплат на детей до семи лет, пишет NEWS.ru.
— Цель этой выплаты заключалась не в том, чтобы повысить материальное состояние всех россиян, а в том, чтобы сделать подарки детям до семи лет... Маленький ребенок должен встретить Новый год с игрушкой под елкой. У пожилых людей есть то, что они заработали самостоятельно за свою жизнь, — пенсия. Кроме того, подарки им уже должны делать дети и внуки, — пояснил Рязанский.
Ранее ФАН писало, что российские граждане пожилого возраста могут оформить ежемесячную доплату к пенсии размером 5685 рублей. Речь идет о доплате пенсионерам за иждивенцев, которую могут оформить пожилые россияне, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, учащегося в школе или университете на очной форме обучения.
Читайте также: Пенсионеров и малоимущих россиян предложили освободить от НДС на продукты