Госдума одобрила повышение возраста молодежи в России

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Депутаты Государственной думы поддержали повышение возраста молодежи с 30 до 35 лет включительно. Соответствующий закон парламентарии приняли в среду, 23 декабря.

Инициатива предлагает на федеральном уровне определить такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие. В частности, к «молодежи», согласно документу, относятся лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о физлицах-иноагентах.

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