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Врач объяснил, как правильно открыть шампанское и не навредить окружающим
Фото: pexels.com / Torsten Dettlaff

Врач объяснил, как правильно открыть шампанское и не навредить окружающим

Анастасия Волоснова

Общество

Врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Михаил Клюкин рассказал, как правильно хранить, перевозить и открывать бутылки шампанского.

По его словам, при транспортировке стоит накрывать шампанское салфетками или полотенцами. Это создаст в бутылке конденсат после охлаждения, из-за чего пробка не вылетит из бутылки и не травмирует окружающих. Врач добавил, что перед употреблением нужно обязательно охлаждать шампанское.

— Помните, что в охлажденной бутылке шампанского меньше сопротивления газа, охладите ее до 6–8 градусов, прежде чем открывать. К тому же охлажденное шампанское гораздо вкуснее теплого, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Михаила Клюкина.

Чтобы не навредить себе и окружающим, во время открытия стоит наклонить бутылку под углом 45 градусов в сторону от людей.

— Горлышко бутылки лучше накрыть тканью — так пробка окажется в «кармашке», как только вылетит. Также можно не снимать проволоку полностью, а только немного ослабить. Начинайте плавно поворачивать бутылку, постепенно вытягивая пробку. В какой-то момент давление внутри бутылки начнет выталкивать пробку, подденьте ее и аккуратно вытащите, — объяснил врач.

Он добавил, что традиция смотреть, как вылетает из бутылки пробка, очень опасна. Пробка может отскочить от стены и травмировать людей.

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