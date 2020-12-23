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Pfizer и BioNTech поставят дополнительную партию вакцины в США
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Pfizer и BioNTech поставят дополнительную партию вакцины в США

Кирилл Николаев

В мире

Компании Pfizer и BioNTech поставят в США дополнительно 100 миллионов доз разработанной ими вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 23 декабря, сообщили на сайте BioNTech.

В результате США получат в общей сложности 200 миллионов доз вакцины производства Pfizer и BioNTech. Планируется, что данную партию вакцины доставят к 31 июля 2021 года.

Ранее избранный президент США Джозеф Байден сделал прививку от коронавируса. Он привился вакциной компании Pfizer. Также прививку сделала супруга Байдена Джилл.

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