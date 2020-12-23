Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Алессандра Муссолини, внучка Бенито Муссолини, заявила о завершении политической карьеры. Об этом она сообщила в среду, 23 декабря.

Алессандра призналась, что на уход из политики повлияло участие в телепрограмме «Танцуя со звездами».

— В своем роде это был также экстремальный опыт, потому что мне пришлось учиться хореографии у профессионала. Однако это позволило мне познать многие аспекты собственной личности, о которых я не догадывалась и которые, видимо, были скрыты, – приводит слова Муссолини РИА Новости.

Алессандра рассказал, что не знает, чем будет заниматься в ближайшее время.

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