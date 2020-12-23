Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Парламент РФ может принять закон о выходном дне 31 декабря в 2021 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Парламент РФ может принять закон о выходном дне 31 декабря в 2021 году

Кирилл Николаев

Общество

Закон о выходном дне 31 декабря парламент может принять в 2021 году. Об этом в среду, 23 декабря, заявил член социального комитета Совета Федерации, соавтор соответствующего законопроекта Сергей Леонов.

По его словам, сенаторы поддержат этот закон. Леонов пояснил, что, поскольку решением кабмина 31 декабря в 2021 году, которое уже объявлено выходным, приходится на пятницу, а в 2022–2023 годах — на субботу и воскресенье, то по факту закон заработает с 2024 года, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин призвал все регионы страны сделать 31 декабря выходным днем. С соответствующей инициативой к главе государства обратился депутат Госдумы Сергей Неверов. В ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам политик заявил, что многие регионы страны объявили 31 декабря выходным днем, так как последний день года традиционно посвящен праздничным хлопотам.

Путин поддержал данную инициативу. При этом он пояснил, что на федеральном уровне принять это решение нельзя, однако у субъектов имеются такие полномочия.

Читайте также: Путин рассказал о двойных выплатах для медиков в новогодние праздники

законопроектСовет Федерациивыходной
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никогда не встречайтесь с одноклассниками

Валерий Федоров
Валерий Федоров

Будущее пахнет оптимизмом

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

В России начинается охота на пьяных

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Трамп ушел, а хакеры остались

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Зарплата родителям: зачем плодить нищету

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хватит строить любовь, сидя на бревне

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Человек-рыба, человек-олень и другие озверевшие

Все мнения
О проекте