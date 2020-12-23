Парламент РФ может принять закон о выходном дне 31 декабря в 2021 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Закон о выходном дне 31 декабря парламент может принять в 2021 году. Об этом в среду, 23 декабря, заявил член социального комитета Совета Федерации, соавтор соответствующего законопроекта Сергей Леонов.

По его словам, сенаторы поддержат этот закон. Леонов пояснил, что, поскольку решением кабмина 31 декабря в 2021 году, которое уже объявлено выходным, приходится на пятницу, а в 2022–2023 годах — на субботу и воскресенье, то по факту закон заработает с 2024 года, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин призвал все регионы страны сделать 31 декабря выходным днем. С соответствующей инициативой к главе государства обратился депутат Госдумы Сергей Неверов. В ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам политик заявил, что многие регионы страны объявили 31 декабря выходным днем, так как последний день года традиционно посвящен праздничным хлопотам.

Путин поддержал данную инициативу. При этом он пояснил, что на федеральном уровне принять это решение нельзя, однако у субъектов имеются такие полномочия.

Читайте также: Путин рассказал о двойных выплатах для медиков в новогодние праздники