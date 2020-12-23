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Зажигательные танцы «елки» в Москве попали на видео
Фото: twitter.com / Дикая Москва

Зажигательные танцы «елки» в Москве попали на видео

Виктория Федотова

Город

Посетители Центрального Детского магазина сняли на видео актрису в костюме елки. Девушка экспрессивно двигалась под музыку, и ей предложили выдать премию за артистизм.

— В ЦДМ на Лубянке «новогодняя елка» отрабатывает свою зарплату и даже нарабатывает на премию, — подписано видео в паблике «Дикая Москва».

Когда именно было сделано видео, не уточняется, но эмоциональный ролик вызвал массу обсуждений в Сети.

Видео: Telegram-канал «Что там в Москве?»

«Главное, чтобы не уволили после этих съемок»; «Елка в маске»; «Они, да, всегда отжигают, и вроде не одна там такая», — пишут интернет-пользователи.

Видео опубликовано в Telegram-канале «Что там в Москве?».

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